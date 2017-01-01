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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY soruşturması

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:21

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 21 kişiden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 7'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 Nisan'da düzenlenen operasyonda, KSÜ'de görevliyken meslekten ihraç edilen, akademisyenlerin de aralarında yer aldığı 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

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