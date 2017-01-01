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Kutlu Doğum Haftası

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:23
Kutlu Doğum Haftası

KARABÜK (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Güven toplumuna giden yol, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan geçer." dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi ile Karabük Müftülüğünce, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansta konuşan Ünal, Hazreti Peygamber'in oluşturduğu güven toplumunun temel özelliklerinden bahsetti.

Hazreti Peygamber’in birey için ne anlam ifade etmesi gerektiği hakkında düşüncelerini aktaran Ünal, "Güven toplumuna giden yol, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan geçer. Hazreti Peygamber'i güvenilir kılan şey, söz ve akitle alakalı. O, kendisine inanan, inanmayan herkesin itimat ettiği, en değerli eşyalarını emanet ettiği ve kendisinden asla bir zarar beklemediği 'Muhammed'ül Emin'dir." diye konuştu.

İnsanlara güvenin söz ve eylemle ilişkili bir kavram olduğunu vurgulayan Ünal, söz verdiğinde sözünde durmayan, konuştuğunda yalan söyleyen ve emanete ihanet eden kişilerin, güvenilmez insanlar olduğunu aktardı.

Günümüzde İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılara da değinen Ünal, İslam’ın, insanın güvende olması için canını, aklını, neslini korumayı emrettiğini, Hazreti Peygamber'e tabi olunması ve onu hakkıyla örnek alarak sorunların çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Ünal, güven toplumunun oluşması için, toplumu oluşturan tüm bireylerin emanet bilincine sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konferans, Türk Tasavvuf Musikisi konseri ile son buldu.

Konferansa, Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş, Karabük Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. İbrahim Kürtül, öğrenciler ve din görevlileri katıldı.

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