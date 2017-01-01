Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Kalyon Arena
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Rıza Efendioğlu, Tevfik Köse (Dk. 39 Muhammet Himmet Ertürk), Kalu (Dk. 55 Ramazan Civelek), Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Cumali İbiş, Erdal Güneş (Dk. 70 Murat Ceylan), Ekigho, Muhammet Reis
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 74 Doğa İşeri), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Burak Çalık, Glumac, Kethevoama (Dk. 69 Oğuzhan Çapar), İshak Çakmak, Abdülkadir Özgen (Dk. 81 Bekamenga)
Goller: Dk. 77 Eray Ataseven (Balıkesirspor), Dk. 83 Muhammet Reis (Büyükşehir Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Cumali Bişi, Dk. 70 Ekigho, Dk. 87 Rıza Efendioğlu (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 63 Kethevoama, Dk. 82 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor evinde Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Balıkesirsporlu futbolcu İshak Çakmak'ın penaltı vuruşunda top direkten döndü.