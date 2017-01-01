Mardin'den Suriye'ye 22 tır insani yardım

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MARDİN (AA) - Mardin'de, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 22 tır dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası devam ediyor.

Suriye'de acil un ihtiyacının belirlenmesi üzerine Mardin İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri, TDV ilçe temsilcilikleri, camiler, Kur'an kursları ve Organize Sanayi Bölgesi aracılığıyla toplanan 22 tır yardım malzemesi, törenle Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce toplanan okul ve kırtasiye malzemelerinin yüklendiği 10 tırın bir süre önce Suriye'nin Bab, Cerablus ve Azez kentlerine gönderildiğini anımsattı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla son bir haftada Suriye'ye 32 tır insani yardım malzemesi gönderildiğini belirten Yaman, "Hemen yanı başımızda bir insanlık dramı yaşanıyor. Komşumuz olmasa da bu yardımlar o mazlumlara ulaştırılacaktı. Dünyanın neresinde olursa olsun halkımız her zaman mazlumlara yardım elini uzatmıştır ve uzatmaya devam edecektir." dedi.

Yaman, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

- "Mardin halkı olarak buna seyirci kalamazdık"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan da İl Müftülüğünün öncülüğünde temin edilen yardım malzemelerinin Suriye'deki mağdur insanlara ulaştırılacağını dile getirdi.

Bu yardımların önemli olduğunu anlatan Bircan, şunları kaydetti:

"Şu anda 22 yardım tırını bir anda görünce insanın gururlanmaması mümkün değildir. Kardeşliğin gereği olarak yanı başımızda, burnumuzun dibinde insanlar katlediliyorsa burada Mardin halkı olarak buna seyirci kalamazdık. Allah razı olsun. Bu organizasyonu yapan başta il müftümüz ve çalışanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah, hayırlarını kabul etsin."

İl Müftüsü İsmail Çiçek ise kampanyanın büyük bir gayretle sürdürüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından tırlar, İl Müftüsü Çiçek'in duasıyla Suriye'ye uğurlandı.

Törene, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Nasır Duyan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

