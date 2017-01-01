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Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Satranç Şampiyonası

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:08
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Satranç Şampiyonası

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce koordine edilen, Türkiye'nin 41 ilindeki çocuk yuvaları, sevgi evleri ve yetiştirme yurtlarından 137 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ödül töreni kentteki bir otelde yapıldı.

Vali Mustafa Yaman, törende, kadim şehir Mardin'in, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Satranç Federasyonunun emekleriyle satrancın ülkede yaygınlaştığını belirten Yaman, Mardin'in satrançta Türkiye'de ses getirmeye başladığına dikkati çekti.

Devletin çok güzel çalışmalarının olduğunu anlatan Yaman, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal devlet anlayışı içerisinde özellikle bu bölgede çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizler de bu çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak satrancın Mardin'de daha da ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş da geçen yıl yaşanan terör olaylarına rağmen Mardin'de satrançta güzel başarıların elde edildiğini vurguladı.

Mardin'in satranç alanında bölgeye umut vadettiğini dile getiren Kardaş, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buradaki şampiyonaya katılmanızdan dolayı sizlerden ayrı ayrı memnuniyet duyuyoruz. Bu şampiyonaya katılmanız sportif olarak görülse de Mardin'i görmeniz ve birçok arkadaş edinmenizden ayrıca mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise son birkaç yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle bölgede daha çok çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Bölge illerinin son zamanlarda yaşananlar nedeniyle Türkiye'de diğer kentlere nazaran daha önemli hale geldiğine işaret eden Tulay, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır Doğu ve Güneydoğu illerimize daha fazla dokunmaya ve buralardaki hareket alanımızı daha fazla genişletmeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki buralardaki çocuklarımız özellikle satranç gibi kendilerini ispat etme, öz güvenlerini kazanma gibi nedenlerden dolayı çok çok başarılı oluyorlar. Son zamanlarda satranç şampiyonalarında Mardinli çocuklarımızın isimleri çok duyulmaya başladı. Örneğin Nazlı Demir kızımız Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek."

Konuşmaların ardından küçükler, minikler ve yıldızlar kategorisinden dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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