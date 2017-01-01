20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:14


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, "Takımda öz güven eksikliği ve stres var, bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil" dedi.

Kalpar, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Balıkesirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Kalan maçlara final havasında çıkacaklarını belirten Kalpar, göreve yeni geldiğini hatırlatarak, oyuncuları daha yakından tanımak için zamana ihtiyacının olduğunu aktardı.

Kazanacak çok şeylerinin olduğunu vurgulayan Kalpar, şöyle konuştu:

"Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Stres dolu bir ortamdayız. Bu olduğu zaman hata oranı artıyor. Özellikle pas hatası çok oluyor. Ne olursa olsun stresten uzak bir şekilde çalışmamız lazım. Maça bu zamana kadar kazanamayan bir takım olarak çıktık. Çok zor bir dönemde görev aldım. Gaziantepli olarak bu görevi almam gerekiyordu. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak. Çok az pozisyona girdik. Puanı bu durumda olan bir takımdan çok şey beklemek doğru değil, Şanlıurfaspor maçından iyi sonuç almamız lazım. Takımda öz güven eksikliği ve stres var, bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil. Beyin olarak çok çalışacağız. İnşallah bu kötü durumdan kurtuluruz."


- Balıkesirspor cephesi


Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise basit hatalar yüzünden maçtan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Takımının daha iyi yerlerde olabileceğine inandığını anlatan Cangök, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 3 puan alıp gitmeliydik. Çok sayıda pozisyona girdik. Basit gol yedik maç berabere bitti. Play-off yolunda bu maç bize yaramadı. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık maç daha farklı olurdu. Bunun için çocukları motive edip daha iyi şeyler yapmamız lazım. Altımızda olan takımlar bizi sıkıştırıyor. Sezona baktığımız zaman maçlar sert geçiyor. Bazı şeyler yerine gelseydi bu ligi çok rahat ikinci bitirebilirdik. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız."


İLGİLİ HABERLER
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Uyku apnesine dikkat
YEREL

UYKU APNESİNE DİKKAT
Şahinbey Belediyesi 23 Nisan'a hazırlanıyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 23 NİSAN'A HAZIRLANIYOR
Psikolojinin gündemi yine HKÜ'de belirlendi
YEREL

PSİKOLOJİNİN GÜNDEMİ YİNE HKÜ'DE BELİRLENDİ
Gaziantep'te İl Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
YEREL

GAZİANTEP'TE İL KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Tahmazoğlu, Mert'in dileğini yerine getirdi
YEREL

TAHMAZOĞLU, MERT'İN DİLEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
Minik yazarlar 23 Nisan Anı kitaplarını yayınladı
YEREL

MİNİK YAZARLAR 23 NİSAN ANI KİTAPLARINI YAYINLADI
Fadıloğlu'na anlamlı ziyaret
YEREL

FADILOĞLU'NA ANLAMLI ZİYARET
8.Çocuk Festivali Tiyatro Şenliğinde Ak bank Çocuk Oyunu
YEREL

8.ÇOCUK FESTİVALİ TİYATRO ŞENLİĞİNDE AK BANK ÇOCUK OYUNU
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlaması
YEREL

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisanda kapılarını açacak
YEREL

GAZİANTEP ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ 23 NİSANDA KAPILARINI AÇACAK

Yazar Bülent Ata, üniversite öğrencileri ile buluştu
YEREL

YAZAR BÜLENT ATA, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
&quot;Play-off avantajımızı korumalıyız&quot;
YEREL

"PLAY-OFF AVANTAJIMIZI KORUMALIYIZ"
MHP'li Taşdoğan, referandumu değerlendirdi
YEREL

MHP'Lİ TAŞDOĞAN, REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep'teki zincirleme trafik kazası
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
GKV'lilere TEOG sınavı öncesi motivasyon ve değerlendirme semineri
YEREL

GKV'LİLERE TEOG SINAVI ÖNCESİ MOTİVASYON VE DEĞERLENDİRME SEMİNERİ
Arkadaşını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
YEREL

ARKADAŞINI DARBEDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA ARANAN ZANLI YAKALANDI
Potada Güzel Anıları Canlandıran Lig
YEREL

POTADA GÜZEL ANILARI CANLANDIRAN LİG
Gaziantep Sanat Dolu Bir Haftaya Hazırlanıyor
YEREL

GAZİANTEP SANAT DOLU BİR HAFTAYA HAZIRLANIYOR
Türkiye'nin ilk ve tek zooloji ve doğa müzesi açılıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ AÇILIYOR
Batıkent, yakın zaman içinde taziye evine kavuşacak
YEREL

BATIKENT, YAKIN ZAMAN İÇİNDE TAZİYE EVİNE KAVUŞACAK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te zincirleme kaza: 5 ölü, 5 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA: 5 ÖLÜ, 5 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı