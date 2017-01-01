Maçın ardından

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, "Takımda öz güven eksikliği ve stres var, bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil" dedi.

Kalpar, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Balıkesirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Kalan maçlara final havasında çıkacaklarını belirten Kalpar, göreve yeni geldiğini hatırlatarak, oyuncuları daha yakından tanımak için zamana ihtiyacının olduğunu aktardı.

Kazanacak çok şeylerinin olduğunu vurgulayan Kalpar, şöyle konuştu:

"Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Stres dolu bir ortamdayız. Bu olduğu zaman hata oranı artıyor. Özellikle pas hatası çok oluyor. Ne olursa olsun stresten uzak bir şekilde çalışmamız lazım. Maça bu zamana kadar kazanamayan bir takım olarak çıktık. Çok zor bir dönemde görev aldım. Gaziantepli olarak bu görevi almam gerekiyordu. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak. Çok az pozisyona girdik. Puanı bu durumda olan bir takımdan çok şey beklemek doğru değil, Şanlıurfaspor maçından iyi sonuç almamız lazım. Takımda öz güven eksikliği ve stres var, bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil. Beyin olarak çok çalışacağız. İnşallah bu kötü durumdan kurtuluruz."





- Balıkesirspor cephesi





Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise basit hatalar yüzünden maçtan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Takımının daha iyi yerlerde olabileceğine inandığını anlatan Cangök, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 3 puan alıp gitmeliydik. Çok sayıda pozisyona girdik. Basit gol yedik maç berabere bitti. Play-off yolunda bu maç bize yaramadı. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık maç daha farklı olurdu. Bunun için çocukları motive edip daha iyi şeyler yapmamız lazım. Altımızda olan takımlar bizi sıkıştırıyor. Sezona baktığımız zaman maçlar sert geçiyor. Bazı şeyler yerine gelseydi bu ligi çok rahat ikinci bitirebilirdik. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız."



