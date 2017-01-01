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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'da eski amir ve müdüre FETÖ'den 3 yıl hapis

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:27

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldığı öne sürülen eski 4. sınıf emniyet müdürü İdiris Şahin ve eski emniyet amiri Mehmet Yaşar Ayhan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Yaşar Ayhan ve İdiris Şahin ile avukatları katıldı.

Önceki celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayhan ve Şahin'in FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıklarının sabit olduğunu ve savunmalarında örgütün işleyişi ve üyeleri hakkında bilgiler paylaşmaları sebebiyle etkin pişmanlıktan yararlanmaları gerektiğini belirtti. Savcı, sanıkların etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talebini yineledi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şahin, suçsuz olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Şahin, "Darbe gecesinde personelime gerekli talimatları verdim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ayhan ise terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Şahin ve Ayhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık kapsamında verdikleri bilgilerin lehe oluştuğu kanaatine varıp cezayı önce 2 yıl 6 aya düşüren heyet, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma gittikten sonra takdir indirimi uygulayarak sanıkları 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar İdiris Şahin ve Mehmet Yaşar Ayhan'ın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına dahil oldukları anlatılıyordu.

Etkin pişmanlıktan yararlanan M.D'nin beyan ve teşhisi doğrultusunda Şahin ve Ayhan'ın 2013-2014 arasında FETÖ/PDY'nin emniyet müdürleri grubunda Ali Kıraç, Murat Danış ve Nurettin Öner imamlığında toplantılara katıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların toplantılara katıldıklarını bildirerek pişman olduklarına yer veriliyordu.

İddianamede, etnik pişmanlıktan yararlanmak isteyen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.


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