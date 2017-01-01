Giresunspor, lidere odaklandı

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında lider Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Kalan bütün mücadeleler yalnızca bizim için değil, tüm takımlar için final gibi." dedi.

İldiz, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti.

Rakibin son iki haftada istediği sonuçları alamasa da önemli bir farkla lider olduğuna dikkati çeken İldiz, iki takımın da kıyasıya mücadele sergileyeceğini söyledi.

İldiz, bu kapsamda maça son derece konsantre olmaları gerektiğinin vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Az hata yapmalıyız. Seyircimizden ricam; maçın sonuna kadar bizi desteklesinler. Tabii ki çok zorlu bir mücadele olacak ama kalan bütün mücadeleler yalnızca bizim için değil, tüm takımlar için final gibi. Bu anlamada tüm maçlar olduğu gibi Malatyaspor maçında da sonuna kadar koşulları zorlayıp kazanmak istiyoruz."

Öte yandan Giresunspor, 22 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



