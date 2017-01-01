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Erzurum'da FETÖ üyesi Yaman'ın davası

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:47

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "akademili komiser" yapılanmasında iki hücre ile "Erzurum yapılanması" liderleri arasında olduğu, himmet toplayıp, örgütsel eğitim verip, topladığı bilgileri örgütteki üstlerine ilettiği iddiasıyla sanık Yılmaz Yaman'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yaman ile avukatı katıldı.

Sanık Yaman, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından yaptığı savunmada, hakkındaki "yönetici" iddialarını reddetti.

İddianamede yer verilen, polislerin eve geldiği anda telefonundan bir şeyler sildiğine yönelik iddiaları kabul etmeyen Yaman, "Telefonda iddia edilen konu üzerine yavaşlığı ve virüs bulaşmasından dolayı bunları siliyordum. Başka bir şey yoktu, olsa telefonu atardım. Tamamen virüs olması amacıyla yaptığım bir şeydi." dedi.

Yaman, evinde bulunan paranın kendisine ait olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Paralar tamamen şahsi birikimimdir, bana aittir. Düğünümden kalan, çocuklara takılan ve aile desteğiyle olan paralardır. Ev almak için biriktirdiğim paralardır. Dolara gelince FETÖ'nün ödül sistemini bilmem. İddianamede 224 kişiye dağıtılacağı iddiası vardır. Öyle olsa Türk Lirası olan paralarımı dolara çevirip vermem gerekmez mi? Paralar kendi param, bankaya yatırma ihtiyacı duymadığım için evinde tutuyordum. Sendika üyeliği ile ilgili olarak atandığım okulda hemen herkesin bir sendikaya üyeliği vardı. O arada yeni bir sendikanın kurulduğu söylendi. Ben de üye oldum. Sendikanın illegal bir şeyi oldu mu bilmem."

Tanık eski komiser F.Y, daha önce bu cemaatin içerisine yardım amaçlı olduğunu düşündüğü için dahil olduğunu ileri sürerek, "Sohbetlere katılıyorduk. Sanık sohbetten sorumlu abiydi. Sohbetlerde özel hayatla ilgili konuşurduk ilk başlarda. Sonraları siyasi amaçlı konuşmalar olunca ayrıldım. Zaman zaman talep üzerine yardım amaçlı paraları sanığa veriyordum. Sanık AK Parti rahatsızlığını söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tanık anlatımları, sanığın sohbetlere "imamlık" etmesi, "himmet" toplaması, "ByLock" programının tespiti ve Bank Asya'da hesap hareketliliğinin olması nedeniyle Yaman'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yılmaz Yaman'ın uzun yıllar FETÖ/PDY'nin şakirt yapılanması içerisinde yer alan özel kuruluşlarda çalışırken aynı zamanda mahrem yapı içerisinde de görev aldığı anlatılıyor.

Etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin beyanları üzerine en az iki grup olmak üzere FETÖ/PDY'nin akademili komiser yapılanmasında iki hücrenin lideri olduğu belirtilen iddianamede, Yaman'ın Erzurum yapılanması liderleri arasında olduğu, "himmet" toplayıp, örgütsel eğitim verip, topladığı bilgileri örgütteki üstlerine ilettiği yer alıyor.

İddianamede, Yaman'ın örgütteki rolünün hücre liderliği (abilik, imamlık, öğretmenlik) ile sınırlı kalmadığı, gizli tanık beyanlarından da görüleceği üzere hücre liderlerinin de sorumlusu olan müdür yardımcısı pozisyonuna kadar yükseldiği, koordinasyon toplantılarına katıldığı, ele geçen para miktarının pek çok hücreden elde edilen himmete ait olduğu, ele geçen 224 doların terör örgütünün kullandığı ödüllendirme sistemi içerisinde üyelere dağıtılan 1 dolarların sistematiğine delalet ettiği, en az 224 örgüt üyesine dağıtılmak üzere evinde bulundurduğu ve "ByLock" programını kullandığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yaman hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.




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