20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Türkan Sultan"a Osmaniye'de yoğun ilgi

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:52

OSMANİYE (AA) - Ünlü oyuncu Türkan Şoray, Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal'in anıldığı, "Yaşar Kemal Buluşmaları"na katılmak üzere geldiği Osmaniye'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şoray, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranları nedeniyle, yürümekte zorlandı.

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla tanınan Türkan Şoray, Osmaniye'de düzenlenen "Yaşar Kemal Buluşmaları" kapsamında kente geldi. Şoray, bir alışveriş merkezinde düzenlenen film gösterimi ve söyleşiye katıldı.

Şoray, söyleşinin yapılacağı salona giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan ünlü oyuncu, zaman zaman vatandaşları uzaklaştırmak isteyen güvenlik görevlilerini uyardı.

Söyleşi ve film gösteriminin yapılacağı salona güçlükle ulaşan Türkan Şoray, salona alkışlar eşliğinde girdi. Söyleşinin moderatörlüğünü yapan yönetmen Nebil Özgentürk, etkinlikte 3 gün boyunca Yaşar Kemal'i adına yaraşır şekilde ve doğduğu topraklarda anacaklarını belirtti.

Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı ve senaryosunun Yaşar Kemal'in romanından alındığı "Yılanı Öldürseler" filmiyle ilgili anılarını aktaran Şoray, filmin yönetmenlik teklifinin Yaşar Kemal'den çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Yaşar Kemal'i çocukluğundan beri sevdiğini ve bu film sayesinde kendisiyle tanışma şansı bulduğunu vurgulayan Şoray, filmin hem yönetmeni hem oyuncusu olmaktan, büyük gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Çocuklar tahta arabalarla kıyasıya yarıştı
YEREL

ÇOCUKLAR TAHTA ARABALARLA KIYASIYA YARIŞTI
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI
Amanos Dağları'nda bir terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

AMANOS DAĞLARI'NDA BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kadirli MYO öğrencilerinden teknik gezi
YEREL

KADİRLİ MYO ÖĞRENCİLERİNDEN TEKNİK GEZİ
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı