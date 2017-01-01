"Türkan Sultan"a Osmaniye'de yoğun ilgi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OSMANİYE (AA) - Ünlü oyuncu Türkan Şoray, Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal'in anıldığı, "Yaşar Kemal Buluşmaları"na katılmak üzere geldiği Osmaniye'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şoray, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranları nedeniyle, yürümekte zorlandı.

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla tanınan Türkan Şoray, Osmaniye'de düzenlenen "Yaşar Kemal Buluşmaları" kapsamında kente geldi. Şoray, bir alışveriş merkezinde düzenlenen film gösterimi ve söyleşiye katıldı.

Şoray, söyleşinin yapılacağı salona giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan ünlü oyuncu, zaman zaman vatandaşları uzaklaştırmak isteyen güvenlik görevlilerini uyardı.

Söyleşi ve film gösteriminin yapılacağı salona güçlükle ulaşan Türkan Şoray, salona alkışlar eşliğinde girdi. Söyleşinin moderatörlüğünü yapan yönetmen Nebil Özgentürk, etkinlikte 3 gün boyunca Yaşar Kemal'i adına yaraşır şekilde ve doğduğu topraklarda anacaklarını belirtti.

Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı ve senaryosunun Yaşar Kemal'in romanından alındığı "Yılanı Öldürseler" filmiyle ilgili anılarını aktaran Şoray, filmin yönetmenlik teklifinin Yaşar Kemal'den çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Yaşar Kemal'i çocukluğundan beri sevdiğini ve bu film sayesinde kendisiyle tanışma şansı bulduğunu vurgulayan Şoray, filmin hem yönetmeni hem oyuncusu olmaktan, büyük gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.