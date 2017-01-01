Diplomalarına yüzerek ulaştılar

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan 70 öğrenci, temsili diplomalarını yüzerek aldı.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5. dönem mezunlarını verdi. 70 öğrenci için göl kenarındaki okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezun olan öğrencilerin alana gelmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Denizcilik bölümü dönem birincisi Berkan Baştosun ve Mesleki ve Teknik bölüm dönem birincisi Mehmet Necati Acar mezuniyet kütüğüne bröve çaktı.

Okul Müdürü Cafer Binici, okulun bu yıl 5. dönem mezunlarını verdiğini söyledi. Öğrencilerin yat kaptanlığı eğitimi aldıklarını belirten Binici, okulda eğitim gören öğrencilerin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlara da verdikleri kurslarla kaptanlık belgesi alma imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Denizcilik bölümü dönem birincisi Berkan Baştosun ve Mesleki ve Teknik Bölümü dönem birincisi Mehmet Necati Acar, yaptıkları konuşmalarda uzak yol kaptanı olmayı istediklerini ifade ettiler.

Mezun olan tek kız öğrenci Mesure Solmaz da gazetecilere yaptığı açıklamada, dönem olarak mezun olan tek kız öğrenci olduğunu vurgulayarak, "Özgürlüğü ve gezmeyi seviyorum. Bu mesleğin de tam bana göre olduğunu düşünüyorum. İyi ki 4 yıl önce bu okulu seçmişim." dedi.

Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından törene katılan protokol üyeleri, içinde öğrencilerin temsili diplomalarının bulunduğu şişeleri sırayla Köyceğiz Gölü'ne attı.

Diplomaları göle atılan öğrencilerin göle atlayarak diplomalarını almaları renkli görüntüler oluşturdu. Diplomalarıyla gölden çıkan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.