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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Minik güreşçiler mindere çıktı

20 Nisan 2017 Perşembe, 21:01
Minik güreşçiler mindere çıktı


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye 13-15 Yaş Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 59 ilden 824 sporcu katıldı. Sporcular şampiyonada, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 ve 100 kiloda mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda 62 puanla Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü birinci olurken, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü 35 puanla ikinciliğe ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü de 29 puanla üçüncülüğe ulaştı.

Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:

32 kilo:

1. Abdullah Akdağ (Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

2. Ersagun Selbi (Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

3. Kadir Buğa (Rize Gençlik Spor Kulübü)

3. Enis Demir (Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü)

35 kilo:

1. Hüseyin Geçici (Manisa Akhisar Belediyesi Spor Kulübü)

2. Cihat Yılmaz (Artvin Yusufeli Spor Kulübü)

3. Tolga Özbek (Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

3. Sedat Savaş (Batman Petrol Spor Kulübü)

38 kilo:

1. Azat Sarıyar (Kayseri Talas Spor Kulübü)

2. Berat Büyüktazım (Sakarya Hendek Spor Kulübü)

3. Melik Cumaki (Kayseri Talas Spor Kulübü)

3. Cengizhan Topçu (Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

42 kilo:

1. Barış Erberk (Kayseri Şeker Spor Kulübü)

2. Hüseyin Duru (Antalya Elmalı Spor Kulübü)

3. Bekir Ateş (Rize Şevket Yardımcı Okulu Spor Kulübü)

3. Seyfllah Kılıç (Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü)

47 kilo:

1. Onur Yurtada (Manisa Akhisar Belediyesi Spor Kulübü)

2. Salih Sedef (İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Spor Kulübü)

3. Yunus Emre Ateş (Şanlıurfa Belediyesi Spor Kulübü)

3. Ramazan Tekin (Muğla Gençlik ve Spor İ Müdürlüğü Spor Kulübü)

53 kilo:

1. Galip Top (Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü)

2. Hamza Doğan (Ankara Tapu Kadastro Spor Kulbü)

3. Furkan Erken (Konya Gençlik ve Sor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

3. Seyit Can Beytekin (Manisa Akhisar Belediyesi Spor Kulübü)

59 kilo:

1. İbrahim Odunkıran (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2. Gökhan Kundak (Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

3. Mümin Kardeş (İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Spor Kulübü)

3. Samet Yıldıran (Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

66 kilo:

1. Abdullah Ateş (Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü)

2. İsmail Küçüksolak (Antalya Cengiz Elbeye Spor Kulübü)

3. Ali Güçlü (Antalya Cengiz Elbeğe Spor Kulübü)

3. Yusuf Gölbaşı (İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü)

73 kilo:

1. Bora Yılmaz (Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü)

2. Yusuf Eldem (İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü)

3. Alperen Nemli (Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

3. Abdullah Atar (Bursa İznik Spor Kulübü)

85 kilo:

1. Furkan Şimşek (Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü)

2. Bilal Atayurt (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3. İbrahim Atay (Çanakkale Umurbey Belediyesi Spor Kulübü)

3. Umut Çelem (Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü)

100 kilo:

1. Burak Çavuşçulu(Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

2. İhsan Derin (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3. Adil Mısırlı (Samsun Canik Belediyesi Spor Kulübü)

3. Ömer Toksöz (İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü)

Takım sıralaması:

1- Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü

2- Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

3- Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

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