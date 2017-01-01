20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum'da "polis imamı"nın FETÖ davası

20 Nisan 2017 Perşembe, 21:38

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin emniyetin "asayiş şube" yapılanmasındaki toplantılarında imamlık yaptığı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski öğretmen Hüsnü Cemal Keleş, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda sanığın avukatı Harun Işık da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık Keleş, hakkında terör örgütün gizli haberleşme programı "ByLock kullanıcısı olduğu tespiti yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.

Bu programı kullanmadığını iddia eden Keleş, "Söz konusu programı kullandığım iddia ediliyor ise de içeriğinin tespit edilmesini talep ediyorum. Bank Asya'yla ilgili olarak iddianamede belirtilen tarihler arasına bakılırsa, o dönemde diğer bankalardaki işlemlerimin daha fazla olduğunu görürsünüz. Ayrıca Bank Asya, devlet güvencesinde olan bir bankaydı, bu yüzden tercih ettim. Ayrıca hakkımda beyanda bulunan kişiyi tanımam ve beyanlarını kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ve eksikliklerin tamamlanmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Keleş hakkında 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle, FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu yer alıyor.

Örgütün finans kaynağı olan Bank Asya Katılım Bankası'nda sanığın hesabını aktif olarak kullandığı ve hesabına yüklü miktarda para yatırdığının belirtildiği iddianamede, Dursun Özkan'ın beyanı doğrultusunda Keleş'in 2014'te FETÖ/PDY'nin "asayiş şube" yapılanmasındaki toplantılarında imamlık yaptığına dair teşhiste bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Keleş'in "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da 3 polis memurunun FETÖ davası
YEREL

ERZURUM'DA 3 POLİS MEMURUNUN FETÖ DAVASI
Eski Belediye Başkanı Başaran FETÖ üyeliğinden hakim karşısında
YEREL

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI BAŞARAN FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAKİM KARŞISINDA
Erzurum'da FETÖ üyesi Yaman'ın davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ ÜYESİ YAMAN'IN DAVASI
Erzurum'da eski amir ve müdüre FETÖ'den 3 yıl hapis
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ AMİR VE MÜDÜRE FETÖ'DEN 3 YIL HAPİS
Genç sporculara kitap ve tişört dağıtıldı
YEREL

GENÇ SPORCULARA KİTAP VE TİŞÖRT DAĞITILDI
Büyükşehir Çat Yolu'nu Yıldızkent'e bağlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇAT YOLU'NU YILDIZKENT'E BAĞLIYOR
Örgüt elebaşı Gülen'in köylüsü öğretmene 6 yıl hapis
YEREL

ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN'İN KÖYLÜSÜ ÖĞRETMENE 6 YIL HAPİS
KYK, üniversitelileri sahada buluşturdu
YEREL

KYK, ÜNİVERSİTELİLERİ SAHADA BULUŞTURDU
Büyükşehir'den İşitme Engelli Hanımlara El Sanatları Kursu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İŞİTME ENGELLİ HANIMLARA EL SANATLARI KURSU
FETÖ davası sanığı eski polise 6 yıl hapis cezası
YEREL

FETÖ DAVASI SANIĞI ESKİ POLİSE 6 YIL HAPİS CEZASI
Yakutiye ve Tutak'tan 100 öğrenci Çanakkale gezisine gitti
YEREL

YAKUTİYE VE TUTAK'TAN 100 ÖĞRENCİ ÇANAKKALE GEZİSİNE GİTTİ
Kadınlar erkeklerden daha stresli
YEREL

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA STRESLİ
Karayazı'da ''Geleceğimiz için ailece el ele projesi&quot; kapsamında eğitim programı düzenlendi
YEREL

KARAYAZI'DA ''GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ" KAPSAMINDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
TBMM Başkanı Kahraman'dan Erzurum'a övgü
YEREL

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'DAN ERZURUM'A ÖVGÜ
Ananas suyu ile yağlardan kurtulun
YEREL

ANANAS SUYU İLE YAĞLARDAN KURTULUN
Erzurum'da terör operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA TERÖR OPERASYONU
Oltu'da &quot;Güven Toplumunun İslami Temelleri&quot; konferansı
YEREL

OLTU'DA "GÜVEN TOPLUMUNUN İSLAMİ TEMELLERİ" KONFERANSI
Oltu Lale Dağında Lale ve Menekşeler açtı
YEREL

OLTU LALE DAĞINDA LALE VE MENEKŞELER AÇTI
Yakutiye Belediyesi, Hilalkent'i şenlendiriyor
YEREL

YAKUTİYE BELEDİYESİ, HİLALKENT'İ ŞENLENDİRİYOR
Diş telini sorun yapan hastalara müjde!
YEREL

DİŞ TELİNİ SORUN YAPAN HASTALARA MÜJDE!
Göz altı torbalarına dikkat
YEREL

GÖZ ALTI TORBALARINA DİKKAT
FETÖ'cü polis memuru M.D.'nin itirafları iddianamede yer aldı:
YEREL

FETÖ'CÜ POLİS MEMURU M.D.'NİN İTİRAFLARI İDDİANAMEDE YER ALDI:
Köprüköy'de terör operasyonu
YEREL

KÖPRÜKÖY'DE TERÖR OPERASYONU
Erzurum'da avukatların FETÖ davası
YEREL

ERZURUM'DA AVUKATLARIN FETÖ DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı