Erzurum'da "polis imamı"nın FETÖ davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin emniyetin "asayiş şube" yapılanmasındaki toplantılarında imamlık yaptığı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski öğretmen Hüsnü Cemal Keleş, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda sanığın avukatı Harun Işık da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık Keleş, hakkında terör örgütün gizli haberleşme programı "ByLock kullanıcısı olduğu tespiti yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.

Bu programı kullanmadığını iddia eden Keleş, "Söz konusu programı kullandığım iddia ediliyor ise de içeriğinin tespit edilmesini talep ediyorum. Bank Asya'yla ilgili olarak iddianamede belirtilen tarihler arasına bakılırsa, o dönemde diğer bankalardaki işlemlerimin daha fazla olduğunu görürsünüz. Ayrıca Bank Asya, devlet güvencesinde olan bir bankaydı, bu yüzden tercih ettim. Ayrıca hakkımda beyanda bulunan kişiyi tanımam ve beyanlarını kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ve eksikliklerin tamamlanmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Keleş hakkında 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle, FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu yer alıyor.

Örgütün finans kaynağı olan Bank Asya Katılım Bankası'nda sanığın hesabını aktif olarak kullandığı ve hesabına yüklü miktarda para yatırdığının belirtildiği iddianamede, Dursun Özkan'ın beyanı doğrultusunda Keleş'in 2014'te FETÖ/PDY'nin "asayiş şube" yapılanmasındaki toplantılarında imamlık yaptığına dair teşhiste bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Keleş'in "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.















