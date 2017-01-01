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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dolandırıcılık zanlıları yol uygulamasında yakalandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:00

ANTALYA (AA) - İstanbul'da, bir kişiyi dolandırarak 90 bin lira aldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nebiler Mahallesi Korkuteli yolundaki uygulama sırasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki A.Y, R.E. ve M.A.T'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Sorguda, A.Y'nin bir, M.A.T'nin ise 3 dolandırıcılık suçundan arandığı, R.E'nin ise aynı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Araç yapılan aramada, bagajda desteler halinde 42 bin lira bulundu. Paranın dolandırıcılıktan elde edilmiş olabileceği değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Çalışmalar sonucunda 18 Nisan'da İstanbul Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek dolandırıldığını beyan eden S.E'ye fotoğraflı teşhis yaptırıldı. Mağdur S.E, zanlılar R.E. ve A.Y'nin, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 90 bin lirasını alan zanlılar olduğunu teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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