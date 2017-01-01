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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:02

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara Afyon Kocatepe Üniversitesinden ihraç edilen tutuklu sanıklar Melek Çetinkaya, Ramazan Ateş, Veysel Ağca, Ömer Dağaşan, Reşit Köken, Yücel Gönül, Mehmet Ali Alper Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Ufuk Özuğuz, Niyase Ağca, Veli Gök, Kağan Üçok, Ali Ergün ve avukatları katıldı.

Savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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