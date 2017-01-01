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Erzincan'daki FETÖ/PDY davaları

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:05

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde sırayla görülen davaların duruşmalarında, tutuklu sanıklar eski memur Onur Karasu ve eski adliye personeli Murat Sezgin ile eski polis memuru Aydın Davarcı, Gaziantep Kapalı Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katılırken, tutuksuz sanık Abdurrahim Sevinç ise duruşmasına gelmedi.

Duruşma salonlarına sırayla alınan sanıklar, yaptıkları savunmalarda, iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaalarının ardından, avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, davaları karara bağladı.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Sevinç'e 10 yıl, sanıklar Karasu ile Sezgin'e 8 yıl 1 ay 15’şer gün ve Davarcı'ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaların ardından ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde sanıkların FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtilmişti.

İddianame doğrultusunda sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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