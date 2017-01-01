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Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

20 Nisan 2017 Perşembe, 23:06

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 7 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski Astsubay Eren Özden, savunmasında, 15 Temmuz gecesi alarm verildiğinin kendisine bildirilmesi üzerine, birliği olan Taşkısığı Kışlası'na gittiğini söyledi.

Burada toplandıktan sonra ilk olarak Çark Kışlası'na sonra da valiliğe gittiklerini belirten sanık Özden, "Eski Merkez Komutanı tutuklu sanık Albay Ahmet Üzer burada megafonla, 'TSK yönetime el koydu, mahkemeler kuruldu. Emirlere uymayanlar hakkında mahkemeler gereğini yapacak.' dedi. Bu sırada silah sesleri geliyordu. Silah sesi ve megafonla yapılan açıklama itibariyle durumun kanunsuz olduğunu anladım." diye konuştu.

Sanık Özden, belli bir süre sonra bir vatandaşın kendisini arabayla birliğine götürdüğünü ifade ederek, "4 Ağustos'a kadar görevime devam ettim, bu tarihte gözaltına alındım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, sanık Albay Ahmet Üzer'in, savunma yapan sanığa soru sormak istemesi üzerine Özden, "Ben o gece bu durumu önlemek için hiçbir girişimde bulunmayan Ahmet Üzer'in sorularını cevaplamayacağım." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Volkan Tunca da 15 Temmuz tarihinde Elmasağa Kışlası'nda görev yaptığını söyledi.

Sanık Tunca, alarm emrinin verilmesi üzerine birliğine gittiğini ve Çark Kışlası'ndan gelen ekiplerin, kendisinin nezaretinde mermi mühimmatı aldığını dile getirerek, "Mühimmatı eksiksiz ve sorunsuz geri getirmesini söyledim. Daha sonra er gazinosuna geçtim." diye konuştu.

Gece saatlerinde darbe girişimini öğrendiğini belirten sanık Tunca, "Böyle bir şeye dahil olmam" dediğini ve odasına geçerek sivil kıyafetlerini giydiğini kaydetti.

Sanık Tunca, 1 ay daha görevine devam ettiğini, 13 Ağustos'da gözaltına alındığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini ve tahliyesini istediğini söyledi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

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