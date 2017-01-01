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"Sosyal medya fenomenleri" Antalya'da buluştu

20 Nisan 2017 Perşembe, 23:39
"Sosyal medya fenomenleri" Antalya'da buluştu

ANTALYA (AA) - Dünyaca ünlü 72 sosyal medya fenomeni ve "Seyahat blogger"ı, Antalya'da bir araya geldi.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik üreticileri, "Seyahat blogger"ları ve sosyal medya fenomenleri, İstanbul'da düzenlenen Inflow Travel Summit'17 etkinliğinin ardından Antalya'da buluştu.

ABD, Avrupa, Rusya ve Polonya başta olmak üzere 29 ülkeden 72 sosyal medya fenomeni, 23 Nisan'a kadar Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sosyal hayatını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Fenomenler, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla milyonlarca takipçisine ulaştıracak.

- "Klasik yöntemler işe yaramıyor"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu himayesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle Belek'e gelen sosyal medya fenomenleri, Gloria Golf sahalarında düzenlenen Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı "Turkish Airlines Challenge" golf turnuvasındaki mücadeleyi izledi.

Inflow Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşın Avcı, düzenlediği basın toplantısında, bir yıl önce çalışmaya başladıklarını ve tüm dünyada trend haline gelen fenomen pazarlamasını sahiplenmek istediklerini söyledi.

Türkiye'deki şehirlerin tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Avcı, artık destinasyonları tanıtmanın yollarının değiştiğini, klasik yöntemlerin işe yaramadığını ifade etti.

Katalog, kitapçık basarak fuarlarda dağıtmanın çok etkili olmadığını dile getiren Avcı, "Tatil kararlarımız, artık akıllı telefonlarımızdan takip ettiğimiz fotoğraflara göre şekilleniyor. Deneyimler, 100 binden 4 milyona kadar tüm dünyadaki insanlara ulaşıyor." dedi.

İstanbul'da ağırladıkları 250 fenomenin, tüm dünyada eriştiği kişi sayısının 65 milyon olduğuna dikkati çeken Avcı, bunun normal şartlarda reklam karşılığının çok büyük bütçelere tekabül edeceğini anlattı.

Avcı, Antalya'ya gelen sosyal medya fenomenlerinin, deneyimlerini paylaşmasının özellikle seyahatlerle ilgili karar süreçlerini pozitif anlamda etkilediğini belirtti.

Türkiye'yi tüm dünyada tanıtmayı hedeflediklerini aktaran Avcı, "Bütün ülkelerden turist ağırlayacak potansiyele sahibiz. Tüm dünyadaki bölgeleri kapsamaya çalıştık. ABD, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu'dan fenomenleri ağırlıyoruz. Tarihi ve turistik mekanları gezeceğiz." diye konuştu.

- "Antalya, tüm dünyada gidilmesi gereken şehirlerden birisi"

Hintli blogger Harjinder Singh Kukreja da sosyal aktivist olarak dünyayı gezdiğini, takipçilerine gittiği yerlerden paylaşımlarda bulunduğunu söyledi.

Antalya'nın doğal güzelliklerini çok sevdiğini vurgulayan Kukreja, "Antalya pozitif anlamda beni çok şaşırttı. Antalya hak ettiğinden daha az biliniyor. Paylaşımımdan sonra takipçilerimden, 'Dünyada bu kadar güzel yer mi var' diye tepkiler aldım. Antalya, tüm dünyada gidilmesi gereken şehirlerden birisi." dedi.

Amerika'dan gelen Alex Chacon ise "Youtube"a içerik ürettiğini ifade ederek, gezdiği yerleri kendi gözünden anlattığını kaydetti.

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