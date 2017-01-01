Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, Türkiye'nin en iyisini yapma gayreti içinde ve en iyi teknolojiye sahip olması gerektiğini söyledi.

Yarar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen "MÜSİAD Misyonu ve Dünyadaki Rolü" konulu konferansta yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın misyonunun Kur'an ve Sünnet ışığında belirlendiğini söyledi.

MÜSİAD'ın misyonundaki yüksek ahlak kelimesinin, Hazreti Peygamber'in "Emin" sıfatından örnek alındığını ifade eden Yarar, "Peygamber Efendimiz'in 'Yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim' hadisi, bizim misyonumuzun birinci kelimesinin özetidir. Yüksek ahlak olmadan hiçbir şey düzgün olmaz." dedi.

Cennetle müjdelenen 10 sahabenin de (Aşere-i Mübeşşere) tüccar olduğunu anlatan Yarar, tacir olan sahabenin ticaret yapa yapa Çin'e kadar gittiğini, orada cami yaparak aynı zamanda dini tebliğ ettiğini aktardı.

- "Bilgiyi öğreten değil, üreten toplum olmalıyız"

Bugün dünyadaki en büyük mücadelenin teknolojik mücadele olduğunu aktaran Yarar, teknolojiye sahip olmayan ülkenin, dünyada köle olarak kalmaya mahkum olacağını belirtti. Dünyanın en iyi teknolojilerini elde etmek için de mücadele vermeleri gerektiğini dile getiren Yarar, şunları kaydetti:

"Biz bilgiyi öğreten değil, üreten bir toplum olmak zorundayız. Ürünlerimiz en kaliteli olmak zorundadır. Almanlar kaliteli ürün üretiyor, hiçbir zaman ikinci kalite mal Alman üretim sisteminde yoktur. Hep en iyisini yapma, en iyisini bulma gayreti, teknolojiyi geliştiren en önemli motivasyonlardan biridir. Onun için biz yüksek ahlak, yüksek teknoloji diyorsak ve dünyaya örnek olacak bir nesil, bir Müslüman toplum, sahabe gibi olmak istiyorsak en iyisini yapmaya ve en iyisi olmaya gayret edelim. Bizi yıllarca teknolojiden uzak tuttular, üniversitelerimizi uzak tuttular. Üniversitelerimiz sadece bilgi aktaran pozisyonda kaldı. Şimdi yeni yeni bunun değişmesi için büyük gayretler var."

Değişimin çok kolay olmadığını vurgulayan Yarar, şöyle devam etti:

"Benim Kayak Federasyonunda görevim var. Kayakta hiç madalya alınmamış. Bir madalya alabilme ihtimalim olabilmesi için benim 15 yıllık plan yapmam gerekiyor. Çünkü bir insan 15 yıldan önce yetişmiyor. Sporda böyle. 8 yaşında alacağım 15 yılda 23 yaşında olacak ancak. Ama bizim milletimizin bir senelik planı yok. Bırakın 15 seneyi bir senelik plan yapılmamış. Bu kadar plansız programsız ne sporda, ne de sanayide başarı olur. Hiçbir yerde başarı olmaz. Onun için bizim gerçekten bu yüksek teknolojiyi de elde etmemezi lazım, markalaşmamız lazım."

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ise derneğin kurulduğu günden beri özverili ve ahlaklı çalışmasıyla bugünlere gelerek ülke kalkınmasında katkıda bulunduğunu ifade etti.

Referandumda milletin vatandaşlık görevini yaparak ülkesi için en doğru olana inandığı şekilde kararını verdiğini ifade eden Coşkun, milletin geleceğine sahip çıkarak istikrar ve güven için sistem değişikliğine "evet" dediğini aktardı. Milletin kararına saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Coşkun, "Bundan sonra işlerimize daha fazla odaklanmalı, üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmeliyiz. Kendi aramızda kavga etmemeliyiz. Gün birlik günü, güçlü olma günüdür. Ülkemizin bir ve beraber olmasını Allah'tan temenni ediyorum." diye konuştu.

Konferansa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu ve MÜSİAD üyeleri katıldı.