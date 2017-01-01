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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

20 Nisan 2017 Perşembe, 23:50

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu, örgütün mütevelli heyetinde oldukları iddiasıyla 40'ı tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla yargılanan 40'ı tutuklu 69 sanık ile avukatları katıldı.

Üç tanığın dinlemesinin ardından savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, suç vasfının lehe değişme ile mevcut delil durumu ve tutukluluk sürelerini göz önüne alarak, 16 sanığın tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, 16 sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin yanı sıra tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.


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