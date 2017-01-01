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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta FETÖ/PDY davası

21 Nisan 2017 Cuma, 00:12

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 9 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Turgay Ş, Eftal K, Cemil T, Süleyman B, Osman G, Orhan Ö, Orhan K, Necdet D ile avukatları katılırken, sanık Münevver T. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tanık ve müştekilerin ifadesinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarını dinledi.

Sanıklardan Orhan K. etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Orhan K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 8 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma, 13 Haziran 2017'ye ertelendi.


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