21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eski GTO yöneticileri hakkındaki FETÖ üyeliği davası

21 Nisan 2017 Cuma, 00:41

GAZİANTEP (AA) - Eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ile eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014 tarihinde GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar Bartık ile Göçer ve avukatları ile müşteki olarak dönemin GTO Meclis Başkanı Ali Yener'in avukatı katıldı.

Söz alan Bartık, göreve geldiklerinde odanın 8,5 milyon lira geliri olduğunu, bu paranın ayrı ayrı bankalarda bulunduğunu, yönetimin bunun bir bankada toplanması kararı aldığını ancak paranın vadeli hesap olarak yatırılması nedeniyle 10 ayda toplanabildiğini söyledi.

Ticari hayatının devam etmesi nedeniyle finansla ilgili meseleler konusunda o dönem yardımcısı olan Bilal Kara'yı görevlendirdiklerini ifade eden Bartık, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulu toplantısında 8,5 milyon liranın bir bankaya yatırılması konuşuldu. Ben de 'Bilal beye güveniyoruz, para konuları yönetime gelmesin' dedim. 90 gün vadeli yatırılan paranın dönüşü 30 Ocak. O günün özel bir nedeni yok. Daha önce dönmüş olsaydı, daha önce yatıracaktık. 'Çağrı'dan bahsediyorlar. Buna göre hareket etmemiz mümkün değil. O anda, bizim 13 milyon paramız vardı. Bunun 500 binini yatırmış olmak herhalde destek olmaz. 4 çocuğum var. Hiç birisini FETÖ'nün okullarına ya da dershanelerine göndermedim. 90'lı yıllardan itibaren ticari hayatım sebebiyle FETÖ'ye mensup odalardan sürekli üyelik teklifi aldım ancak hiç üye olmadım."

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın "Neden üye olmadınız?" sorusu üzerine sanık Bartık, iş adamı olduğunu ve herhangi bir cemaat ile işi bulunmadığını belirterek, "Terör örgütüne üye olmak" suçuyla anılmanın kendisini yaraladığını söyledi.

Tutusuz sanık İbrahim Halil Göçer ise 34 yıl GTO'da çalıştığını, son 8 yıldır genel sekreterlik yaptığını, mevzuata göre idari işlerden sorumlu olduğunu aktardı.

Söz konusu evrakta olduğu gibi, benzeri durumlarda, genel sekreter ve yönetim imzasının müşterek bulunduğunu ifade eden Göçer, "Para işleriyle Bilal bey ilgilendiği için evrak geldiğinde daha öncekilerde olduğu gibi muhasebe müdürü Fikriye Öztürk'e teyit amaçlı sorarım, Bilal beyin bilgisi olduğunu belirtmesiyle evrakı imzalarım." dedi.

- 34 yılda ilk

Başkan Kumhak'ın, "34 yıldır odada görev yapması sebebiyle Bank Asya'ya kaç defa para yatırıldığına şahit olduğunu" sorması üzerine sanık Göçer, bunun ilk defa olduğunu söyledi. Başkan Kumhak'ın, "Hiç şüphelenmedin mi?" sorusuna sanık Göçer, "Kendisinin inceleme yetkisinin olmadığı" yanıtını verdi.

"Gülen'in çağrısından haberinin olup olmadığının" sorulması üzerine de sanık Göçer, böyle bir olaydan haberinin bulunmadığını, yaşantı olarak da bu tür oluşumlara uzak durduğunu ileri sürdü.

Dönemin GTO başkan yardımcısı tanık Bilal Kara da, söz konusu paranın yatırıldığı tarihten bir hafta önce telefonda görüştüğü Bartık'ın, "Paranın bir kısmını Bank Asya'ya yatıralım, belki biraz daha fazla faiz gelir" dediğini, kendisinin ise "Bankanın devletle problemi olduğunu, emanet paranın başlarına iş açabileceğini" söyleyerek uyardığını, "Bir şey olmaz" cevabı aldığını aktardı.

Bundan 3-5 gün sonra yönetim kurulu toplantısı düzenlendiğini, 3-4 üye varken "Paranın yatırılması"nın istendiğini ifade eden Kara, buradakilerin "Bir sorun çıkması halinde düşük meblağ olması sebebiyle parayı kendilerinin karşılayabileceklerini" söylemesi üzerine paranın yatırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Tanık GTO Muhasebe Müdürü Fikriye Öztürk de, odanın banka işleriyle uğraşan Bilal Kara'nın kendilerine talimat verdiğini ve her zaman olduğu gibi imzayı genel sekretere ve başkana ilettiklerini söyledi.

Soru üzerine Öztürk, talimatı sözlü olarak Bilal Kara'dan aldığını dile getirdi. Kara da "Talimatı sözlü olarak verdiğini" beyan etti.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, GTO evraklarının üçlü bilirkişi tarafınca incelenmesini, sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına, GTO evraklarının bilirkişi tarafından incelenmesine, Ali Yener'in tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Uyku apnesine dikkat
YEREL

UYKU APNESİNE DİKKAT
Şahinbey Belediyesi 23 Nisan'a hazırlanıyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 23 NİSAN'A HAZIRLANIYOR
Psikolojinin gündemi yine HKÜ'de belirlendi
YEREL

PSİKOLOJİNİN GÜNDEMİ YİNE HKÜ'DE BELİRLENDİ
Gaziantep'te İl Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
YEREL

GAZİANTEP'TE İL KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Tahmazoğlu, Mert'in dileğini yerine getirdi
YEREL

TAHMAZOĞLU, MERT'İN DİLEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
Minik yazarlar 23 Nisan Anı kitaplarını yayınladı
YEREL

MİNİK YAZARLAR 23 NİSAN ANI KİTAPLARINI YAYINLADI
Fadıloğlu'na anlamlı ziyaret
YEREL

FADILOĞLU'NA ANLAMLI ZİYARET
8.Çocuk Festivali Tiyatro Şenliğinde Ak bank Çocuk Oyunu
YEREL

8.ÇOCUK FESTİVALİ TİYATRO ŞENLİĞİNDE AK BANK ÇOCUK OYUNU
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlaması
YEREL

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisanda kapılarını açacak
YEREL

GAZİANTEP ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ 23 NİSANDA KAPILARINI AÇACAK

Yazar Bülent Ata, üniversite öğrencileri ile buluştu
YEREL

YAZAR BÜLENT ATA, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
&quot;Play-off avantajımızı korumalıyız&quot;
YEREL

"PLAY-OFF AVANTAJIMIZI KORUMALIYIZ"
MHP'li Taşdoğan, referandumu değerlendirdi
YEREL

MHP'Lİ TAŞDOĞAN, REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep'teki zincirleme trafik kazası
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
GKV'lilere TEOG sınavı öncesi motivasyon ve değerlendirme semineri
YEREL

GKV'LİLERE TEOG SINAVI ÖNCESİ MOTİVASYON VE DEĞERLENDİRME SEMİNERİ
Arkadaşını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
YEREL

ARKADAŞINI DARBEDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA ARANAN ZANLI YAKALANDI
Potada Güzel Anıları Canlandıran Lig
YEREL

POTADA GÜZEL ANILARI CANLANDIRAN LİG
Gaziantep Sanat Dolu Bir Haftaya Hazırlanıyor
YEREL

GAZİANTEP SANAT DOLU BİR HAFTAYA HAZIRLANIYOR
Türkiye'nin ilk ve tek zooloji ve doğa müzesi açılıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ AÇILIYOR
Batıkent, yakın zaman içinde taziye evine kavuşacak
YEREL

BATIKENT, YAKIN ZAMAN İÇİNDE TAZİYE EVİNE KAVUŞACAK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
İtalya Başbakanı Gentiloni'den referandum yorumu
DÜNYA

İTALYA BAŞBAKANI'NDAN REFERANDUM YORUMU: NOT ETMEMİZ GEREK

 1
  • 2 Avrupa Konseyi Başkanı'ndan referandum açıklaması
  • 3 Tunceli'deki helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!
  • 4 Trump'tan İran ve Kuzey Kore açıklaması