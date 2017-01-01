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Diyanet İşleri Başkanı Görmez:

21 Nisan 2017 Cuma, 01:38

AĞRI (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Darbeden sonra toplumsal güven sarsıldı. Hiç kimsenin kimseye güveni kalmadı. En büyük zararı din-i mübin-i İslam gördü. Genç kardeşlerimizin dine olan güveni sarsıldı." dedi.

Görmez, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Osmanlı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programında yaptığı konuşmada, milletin tarih boyunca Peygamberine başka bir sevgi, sevda ve aşkla bağlandığını söyledi.

Hazreti Peygamber'i anlamak gerektiğini belirten Görmez, "Hayatının her anını, her gencimizin, genç kızımızın, genç evladımızın okuması, anlaması ve idrak etmesi gerekiyor. İslamın gelişini, vahyin yeryüzüne nasıl bir rahmet olduğunu, cahiliye kapılarının tek tek nasıl kapandığını yeniden okumamız gerekiyor." diye konuştu.

Görmez, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara da değindi.

Türkiye'de 15 Temmuz'da ihanet, darbe ve işgal teşebbüsüne kalkışıldığını vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

"Bu darbeden sonra toplumsal güven sarsıldı. Hiç kimsenin kimseye güveni kalmadı. En büyük zararı din-i mübin-i İslam gördü. Genç kardeşlerimizin dine olan güveni sarsıldı. Onun için o belayı, o kötülüğü de arkamızda bırakmak ve hep birlikte yeniden birbirimize olan emanımızı yenilemek için Hazreti Peygamber'in 'Emin' vasfı üzerinde durmamız lazım. Allah'ın iman nimetinden sonra bize lütfettiği en büyük nimetin, eman yani güven olduğunu bilelim. Eğer iman kalesi sağlam olmazsa emanı sağlayamayız. İmanı sadece Allah'a iman olarak değil, mümin hem Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahirete imandır hem de mümin aynı zamanda güvenen ve güvenilendir."

- "Bütün mazlum coğrafyaların umut bağladığı bir ülkeyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Türkiye'nin bütün mazlum coğrafyaların umut bağladığı bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Görmez, "Siz umutsunuz; bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu umudu yeşertmek için birbirimize inanmalı ve güvenmeliyiz. Aramızdaki o farklılıklar, dil, ırk, renk, servet ve makam bunların hiçbiri kardeşliğimizi ortadan kaldıramaz. Hepimiz İslam'ın çocuklarıyız." ifadelerini kullandı.

Programa, Ağrı Valisi Musa Işın, İl Müftüsü İbrahim Gemici, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Çetin ve vatandaşlar katıldı.

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