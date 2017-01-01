Emekli askerin organları üç hastaya umut oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli askerin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Atakum ilçesindeki evinde 16 Nisan'da rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen emekli asker Hüseyin Yılmaz'ın (64) ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezine bilgi verildi.

Merkezde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu tarafından yaklaşık üç saat süren ameliyatla Yılmaz'ın böbrekleri alındı. Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakil Programı sorumlu uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Doğrul ise Yılmaz'ın karaciğerini çıkardı.

Hüseyin Yılmaz'ın böbreklerinin Samsun'da iki, karaciğerinin de Ankara'da bir hastaya nakledileceği öğrenildi.

Yakupoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin organ bağışına karar verdiğini bildirdi.

Ekibiyle organları çıkarma işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Yakupoğlu, şunları kaydetti:

"Donörümüzden çıkarılan karaciğer, Hacettepe Üniversitesinde karaciğer bekleyen bir hastaya nakledilecek. Böbrekleri ise bu sabah itibarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesinde böbrek bekleyen hastalarımıza nakledilecek. Bu yoğun koşturmaca içerisinde kaybettiğimiz hastaya Allah'tan rahmet diliyorum. Bu özverili davranışı gerçekleştirdikleri için ailesine sonsuz şükranlarımız sunuyorum."

- "Karaciğeri hayatını kaybetmek üzere olan bir hastaya nakledeceğiz"

Doğrul ise karaciğerin nakledileceği hasta hakkındaki bilgileri paylaştı.

Bu organla bir hastanın hayatının kurtarılacağına dikkati çeken Doğrul, "Karaciğeri şu an yoğun bakımda solunum cihazına bağlı, bir iki gün içerisinde nakil yapılmazsa hayatını kaybetmek üzere olan bir hastaya kullanacağız. İnşallah hayat kurtarıcı olacak diye ümitleniyoruz. Aileye de buradan teşekkür ediyoruz." diye konuştu.