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Tamir etmeye çalıştığı aracın altında kaldı

21 Nisan 2017 Cuma, 07:19

BURSA (AA) - Bursa'da bir oto tamirhanesinde ön kısmı kaldırıldıktan sonra test edilmek üzere çalıştırılan kamyonetin altında kalan tamirci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Otosansit 31. Blok'ta bir tamirhanede Hakan Usta (43) ve Zekeriya Demir, Ümit T'ye ait 34 ZY 0480 plakalı arızalı kamyonetin ön kısmını krikoyla kaldırıp sehpayla sabitledi.

Daha sonra Usta ile Demir, motor bölümünün altına girdikleri aracı tamir etmeye başladı.

Usta, aracın sahibinden kontağı çevirip kamyoneti çalıştırmasını istedi. Ümit T'nin vitese takılı durumdayken çalıştırdığı araç, Hakan Usta'nın üstüne düştü. Bu sırada Usta'nın yanında bulunan Demir ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kafası aracın altında sıkışan Usta, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usta'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

- "Bir saniye ile kurtuldum"

Oto tamircisi Zekeriya Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin aracın dinamosunu söktüğünü, Hakan Usta'nın da tamir ettiğini bildirdi.

Aracın düşmemesi için altına kriko ve sehpa koyduklarını belirten Demir, "Aracı test etmek istediğimiz sırada benim vücudumun yarısı aracın altındaydı. Hakan Usta ise aracın altından şoför koltuğunda oturan araç sahibine seslendi ve gaza basmasını söyledi. Araç sahibi aracı boşa almamış, arkadan çekişli olan araç da gaza basınca öne doğru kaydı ve Hakan Usta'nın kafasının sıkıştığını gördüm. Ben bir saniye ile kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Demir, Usta'yı kurtarmak için krikoyu aracın altına sürmeye çalıştığını ancak bunun uzun süreceğini anlayınca kamyonetin ön kısmını tutup hafifçe kaldırdığını anlattı.

Usta'nın kendi çabasıyla kafasını sıkıştığı yerden çıkarmayı başardığını dile getiren Demir, "Hemen çevreden yardım istedim. Gece geç saatlerdi, araç sahibi panikledi ve bir köşeye gitti. Benim yanımda çalışan Harun Usta geldi, onunla beraber ambulansı aradık. 3 dakikada geldi. Doktorların söylemesine göre Hakan Usta'nın yüzündeki neredeyse tüm kemikler kırık.'' diye konuştu.

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