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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 09:27

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar'da belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, aralarında örgütte yönetici pozisyonunda bulunanların da olduğu 8 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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