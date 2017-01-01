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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"Kardeşliği O'ndan Öğrendik" programı

21 Nisan 2017 Cuma, 09:48
"Kardeşliği O'ndan Öğrendik" programı

EDİRNE (AA) - Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince Kutlu Doğum Haftası kapsamında "Kardeşliği O'ndan Öğrendik" programı düzenlendi.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Trakya Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerden Makedonyalı İlhan Emro, Sümbül Çako, Nagehan Zekiri, Afganistanlı Raaz Muhammed, Yemenli Hatem Alroainy ve Yunanistanlı Semiha Nazif, ülkelerinin dillerinde şiirler okudu.

Suriyeli Bera Omar'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, "kardeşlik" temalı bir video da izletildi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa örnek bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Çalışkan, insanların iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, helali haramdan ayırt etmeyi, birbirlerini sevmeyi, kardeşliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörünün en mükemmelini, şefkat ve merhametin sınırsız boyutunu Hazreti Muhammed'den öğrendiğini kaydetti.

Edirne İl Vaizi Selim Al da programda "Hazreti Muhammed ve Güven Toplumu" konulu bir konuşma yaptı.

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