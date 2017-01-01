Milli Dağcı Fındık, Erek Dağı'na tırmandı

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VAN (AA) - Milli Dağcı Tunç Fındık, Van'da bulunan 3 bin 200 rakımdaki Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Dünyada "14x8000 Tırmanış Projesi"nde yer alan tek Türk dağcı olan Fındık ve beraberindeki 3 dağcı, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Van'da büyük bölümü karla kaplı Erek Dağı'na tırmandı.

Başarıyla gerçekleştirilen tırmanışın ardından gazetecilere açıklama yapan Fındık, bölgede dağcılık sporunu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bölgenin dağcılık sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Fındık, tanıtımın daha fazla yapılması gerektiğini vurguladı.

Tunç Fındık, bölgeyi sadece Türkiye'deki dağcıların tanıdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Van gerçekten 'dağlar diyarı'dır. Burada yazın kaya tırmanışı, dağ tırmanışları, yürüyüşler, kış aylarında ise buzul tırmanışlar ve kış çıkışları gibi tırmanışlar yapabilirsiniz. Bu sporları yapmak için çok ideal bir yer. Çünkü hem kolay ulaşılabilir hem de hiç keşfedilmemiş güzellikleri var. Bölge tanıtıldıkça daha fazla sporcunun geleceğini düşünüyoruz."



