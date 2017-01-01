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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma

21 Nisan 2017 Cuma, 10:31

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin "asker abisi" olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

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