Trabzonspor ile Antalyaspor 42. randevuda

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TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 71 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.





- Antalya'daki maçlar





Trabzonspor, rakibiyle Antalya'da oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu.

Bordo-mavililer bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı.





- Son 6 deplasman maçında bir galibiyet





Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Trabzonspor, son maçlarda ise galip gelmekte zorlandı.

Bordo-mavililer, Antalya'da son 6 maçta sadece bir kez kazanırken, 3 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı.

Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti geçen sezon Antalyaspor, sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.