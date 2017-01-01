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Trabzonspor ile Antalyaspor 42. randevuda

21 Nisan 2017 Cuma, 10:46


TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 71 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.


- Antalya'daki maçlar


Trabzonspor, rakibiyle Antalya'da oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu.

Bordo-mavililer bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı.


- Son 6 deplasman maçında bir galibiyet


Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Trabzonspor, son maçlarda ise galip gelmekte zorlandı.

Bordo-mavililer, Antalya'da son 6 maçta sadece bir kez kazanırken, 3 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı.

Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti geçen sezon Antalyaspor, sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.

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