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Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

21 Nisan 2017 Cuma, 11:17

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kasım 2017'de yapılacak 39. genel konferansta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye olarak adayız. Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyor, desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, "Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Miras" temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında var olan iş birliği imkanlarını daha da geliştirmek, yeni iş birliği alanları ortaya çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Avcı, "UNESCO Milli Komisyonları başkan ve genel sekreterleri olarak sizler çok iyi bilmektesiniz ki UNESCO eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularında son derece zengin programlara sahip. Bu programların hemen hemen tamamı ikili, bölgesel veya uluslararası iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla güç ve anlam kazanmaktadır." diye konuştu.

Bakan Avcı, UNESCO'nun karar alma mekanizmalarındaki katılımcı ve her ülkenin eşit temsiline dayanan yapısının, bu iş birliklerini daha anlamlı hale getirdiğine dikkati çekti.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son olarak 2014 yılında gerçekleşen Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı'nın, katılımcıların katkı, görüş ve önerileriyle son derece başarılı sonuçlandığını hatırlatan Avcı, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında deneyim paylaşımına yönelik bu tür toplantıların sürdürülmesi kararı alındığını vurguladı.

Bu karar çerçevesinde kapsamı biraz daha genişleterek, 1972 ve 2003 sözleşmeleriyle ilgili iş birliği imkanlarını ele almanın daha yararlı sonuçlar doğuracağını düşündüklerini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Türkiye 2016 yılında Dünya Miras Komitesi Başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendi. 2016-2017 yıllarında da Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinin Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Afrika ülkelerine gelince gerek Dünya Miras Komitesi gerekse Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinde çok önemli rol ve görevler üstlenmeye devam etmektedirler."

- "Türkiye ve Afrika'nın güçlü deneyimleri var"

Avcı, 2010 yılında Kenya'nın, 2016 yılında ise Etiyopya'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesine başarılı bir ev sahipliği yaptığına değindi. Gerek Türkiye'nin gerekse Afrika ülkelerinin UNESCO çalışmalarında çok güçlü birikimleri ve deneyimleri olduğunun altını çizen Nabi Avcı, "Bu birikim ve deneyimlerimizi 1972 ve 2003 sözleşmelerinden başlayarak UNESCO'nun bütün sektör ve programlara yaymak ve iş birliği imkanlarını daha da artırmak istiyoruz. Bunun mekanizmalarının nasıl oluşacağına ve hangi program ve alanları kapsayacağına hep birlikte karar vereceğiz." dedi.

Bakan Avcı, Herkes İçin Eğitim, Kardeş Okullar Ağı, Öğrenen Şehirler, Jeopark, Yaratıcı Şehirler Ağı ve Dünya Belleği gibi pek çok sözleşme ve programın, iş birliği imkan ve fırsatları sunduğunu ifade ederek, "Bu ve diğer konularda sizlerin alacağı tavsiye kararları ve öneriler doğrultusunda daha güçlü ve verimli bir iş birliği zemini oluşacağına inanıyorum. Kasım 2017'de yapılacak 39. genel konferansta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye olarak adayız. Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyor, desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.



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