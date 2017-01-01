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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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"Ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibiz"

21 Nisan 2017 Cuma, 11:26


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, elde edecekleri galibiyetin hedefleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç oyunculardan oluşturdukları iskelet kadroyla sezona ligde kalma hedefiyle girdiklerini belirtti.

Ligde normal sezonun tamamlanmasına 4 hafta kaldığını hatırlatan Güneş, "Şu anda düşme hattında bulunan Best Balıkesir ile aramızda 3 maçlık galibiyet farkı bulunuyor. Son 4 maça girilirken ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibiz." dedi.

Güneş, yarınki maçın zor olacağına işaret ederek, "Hedefimiz, Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanında kazanmak. Parkeden galip ayrılabilirsek bu sezon ligde tutunmayı büyük ölçüde garantilemiş olacağız. İstanbul deplasmanına kazanmak için gideceğiz ve son ana kadar parkeden gülerek ayrılma adına savaşacağız." diye konuştu.

Yeşilgiresun Belediyespor, ligde 35 puanla 11. sırada bulunuyor.

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