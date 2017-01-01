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Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:02

ANTALYA (AA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye ile Afrika'nın karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımıyla Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun kabul ettiği 2030 hedeflerini kısa sürede tutturması için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca, Belek Turizm Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılımıyla "Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Miras" temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, 37 Afrika ülkesinden UNESCO milli komisyon genel sekreteri katıldı.

Prof. Dr. Oğuz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika ülkeleri UNESCO Milli Komisyonlarının Türkiye'deki ikinci buluşmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki yıl önce yaptıkları yuvarlak masa toplantısında somut olmayan kültürel mirasın formel ve nonformel eğitim alanlarındaki durumunu incelediklerini, deneyimlerini paylaştıklarını ve bunu sürdürme kararı aldıklarını vurgulayan Oğuz, "Bu toplantımızın, bu karardan ve elde edilen verimli sonuçlardan cesaret alınarak düzenlendiğini belirtmek isterim. İş birliği imkanlarımızı bu toplantı sonrasında daha da geliştireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda Afrika ile ilişkilerini pek çok alanda güçlendirdiğini ve karşılıklı deneyim paylaşımını artırdığını belirten Oğuz, bunun da daha fazla bir araya gelme imkanı sunduğunu vurguladı. Toplantıda üç oturum gerçekleştirileceğini ve tartışmalardan çıkacak önerileri, sonuç raporu olarak hazırlayacaklarını aktaran Oğuz, bunların hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Komisyon olarak daha fazla bir araya gelmek gerektiğini ifade eden Oğuz, "UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma 2030 hedefleri bu toplantının önceliğini oluşturmaktadır. Ülkelerimizin karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun kabul ettiği 2030 hedeflerini kısa sürede tutturması için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

- "Afrika stratejik bir partnerimiz"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı da özel paydaşlar olarak kültürel alanda Türkiye-Afrika ortaklıklığının son 10 yılda güçlendiğini söyledi. Türk hükümetinin stratejik kararları sonrasında Afrika'ya yaklaşımın ekonomik ilerlemeye, kalkınmaya ve her alanda iş birliğine odaklanmak suretiyle ilerleme sağladığını belirten Botsalı, Afrika ile iki zirve düzenlediklerini anlattı.

THY'nin 32 Afrika ülkesine uçuş yaptığına değinen Botsalı, bunun Afrika Kıtası'nı diğer ülkelere bağlama anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Afrika ile Türkiye'nin ilişkilerinin her alanda geliştiğine dikkati çeken Botsalı, "Afrika stratejik bir partnerimiz. Yoğun olarak insani yardımlar için çalışıyoruz. Afrika'nın içerisindeki kıtlığın giderilmesi için çalışıyoruz. Türkiye, Afrikalı öğrencilere burs sağlıyor. 1991'den 2017 yılına kadar 8 binden fazla öğrenciye burs verildi." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Avcı, fuayede UNESCO'nun açtığı fotoğraf sergisini gezdi. Avcı, daha sonra, "İşbirliği İmkanları Üzerine Genel Değerlendirme" adlı yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti.


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