21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması

21 Nisan 2017 Cuma, 12:02
FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması

ZONGULDAK (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içindeyken yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 7 kişiden biri olan Zekeriya K, adliyeye getirildi.

Marmaris ilçesinde 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 zanlı arasındaki Zekeriya K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada Zekeriya K'nin, emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

- Olay

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlı, 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisan'da teslim edilmişti.

Zekeriya K. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 yakalama kararı bulunduğu, zanlının sözde "Zonguldak il imamı", "Siirt il imamı" ve "Gaziantep Mühendisler Odası imamı" olduğu belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER
Yılın öğretmeni 3 yılda ikinci kez Erdemir İlkokulu'ndan çıktı
YEREL

YILIN ÖĞRETMENİ 3 YILDA İKİNCİ KEZ ERDEMİR İLKOKULU'NDAN ÇIKTI
Liselilerden minik öğrencilere tiyatro gösterisi
YEREL

LİSELİLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE TİYATRO GÖSTERİSİ
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri umre yolunda
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ UMRE YOLUNDA
BEÜ ve MEB arasında protokol imzalandı
YEREL

BEÜ VE MEB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Çaturoğlu, Akdeniz'in mevlidine katıldı
YEREL

ÇATUROĞLU, AKDENİZ'İN MEVLİDİNE KATILDI
Çaturoğlu, Bakan Yılmaz'dan iki okul talep etti
YEREL

ÇATUROĞLU, BAKAN YILMAZ'DAN İKİ OKUL TALEP ETTİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Spor parkı ailelerin buluşma noktası olacak
YEREL

SPOR PARKI AİLELERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK
Karadeniz'de balık ölümlerine inceleme
YEREL

KARADENİZ'DE BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME
Kazada yaralanan eşine tepki gösterdi
YEREL

KAZADA YARALANAN EŞİNE TEPKİ GÖSTERDİ
BEÜ'den çocuklara unutamayacakları bir armağan
YEREL

BEÜ'DEN ÇOCUKLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR ARMAĞAN
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından uyuşturucu açıklaması
YEREL

ZONGULDAK CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN UYUŞTURUCU AÇIKLAMASI
Fındıkta külleme hastalığında zira mücadele uyarısı
YEREL

FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞINDA ZİRA MÜCADELE UYARISI
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı