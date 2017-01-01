Suriyeli kadının zorla alıkonulduğu iddiası

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ADANA (AA) - Adana’da sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişi ve arkadaşları tarafından 45 gün zorla alıkonulduğunu öne süren 18 yaşındaki Suriyeli kadın, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Adana'ya yerleşen 18 yaşındaki B.M, sosyal medyada tanıştığı Suriyeli Ahmet S. ve 3 arkadaşı tarafından İmamoğlu ilçesindeki evde zorla tutuldu.

Cinsel istismara uğrayan ve şüpheliler tarafından zorla Kayseri'ye, ardından da Antalya’ya götürülen kadın, parkta yardım istediği kişi tarafından kurtarıldı. B.M'nin isteği üzerine babasına haber verildi.

Babasıyla polis merkezine başvuran B.M, kendisini 45 gün alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 4 kişiden şikayetçi oldu.

Polis, kaçan 4 Suriyeli'yi yakalamak için çalışma başlattı.