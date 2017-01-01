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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü

21 Nisan 2017 Cuma, 12:25

KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kilis'e sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere geri dönüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Suriyeli, Öncüpınar Konaklama Tesislerinde işlemlerin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Suphi Ebiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan ve birçok yakınıyla irtibatı kesilen insanların terör örgütlerinden arındırılan Bab'a geri döndüğünü anlattı.

Öte yandan sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen yardım malzemeleri taşıyan tırlar ile çeşitli malzeme taşıyan ticari araçlar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluk yaşandı.

Yoğunluk nedeniyle sınır kapısı önündeki araç kuyruğunun yaklaşık 2 kilometreyi bulduğu görüldü.

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