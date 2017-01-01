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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Mete:

21 Nisan 2017 Cuma, 12:26


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yarışında güç bulmak için bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta oynadıkları Adanaspor maçının 3-1 kazanılmasının takıma güven verdiğini belirtti.

Ligde topladıkları 23 puanın beklentilerin çok altında olduğunu vurgulayan Mete, "Özellikle iyi oynadığımız birçok maçta sonucu getiremedik. Artık bizim için oyunun iyisini ya da kötüsünü değerlendirecek zaman yok. Kazanıp bir an önce ligde kalma yarışında öne geçmek zorundayız. Bunun için Medipol Başakşehir maçı çok zor ve değerli. Ligde kalma yarışında güç bulmak için Medipol Başakşehir maçını mutlaka kazanmalıyız." diye konuştu.

Mete, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında olduğunu anımsatarak, "Rakibimiz çok iyi bir ekip ve takım oyununu iyi sahaya yansıtıyorlar. Aynı zamanda ligin en az gol yiyen ekibi. Biz ise ligde kalma mücadelesi veriyoruz. İki takımın da öncelikli hedefi üç puan olacak. Ev sahibi olmanın avantajını hissetmek ve taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarımızın enerjisine ihtiyacımız olacak. Bu maçta taraftara her şeyden çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Sakat futbolcuların çok olduğuna değinen Mete, "Ümit Kurt, Oboabona, Süleyman Koç bu maçta görev alamayacak. Nosa İgeabor ve Kweuke ise takımla çalışma fırsatı bulamadı. İki oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Sahada olan ve olmayan bütün futbolcularımız bu maçın değerini biliyor. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-mavili ekibin, Medipol Başakşehir karşılaşmasına Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Recep Niyaz, Petrucci, Oğuz Han Aynaoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Edomwoyni 11'i ile çıkması bekleniyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 13.30'da başlayacak.

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