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Gaziantepliler opera ve baleyle buluşacak

21 Nisan 2017 Cuma, 12:28

GAZİANTEP (AA) - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gaziantep Opera ve Bale Günleri"nin açılışı, yarın "Bir Tenor Aranıyor" operetiyle yapılacak.

DOB Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Büyükşehir Belediyesinin iş birliği, Gaziantep Üniversitesinin katkılarıyla 22-25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Valiliğin himayesinde düzenlenen etkinlik, yarın Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Bir Tenor Aranıyor" operetiyle başlayacak.

Neşeli şarkıları, komik diyalogları ve renkli kostümleriyle dikkati çeken gösteride, bir opera topluluğunun temsil öncesi hazırlıkları, yaşadığı sorunlar karşısındaki pratik çözümleri ve başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor.

- 23 Nisan'a özel müzikli çocuk oyunu

Gaziantepli minikler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda armağan olarak "Değirmendeki Hazine" adlı müzikal sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından beğeniye sunulacak eser, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda izlenebilecek.

Müziklerini Ali Hoca'nın yaptığı, Can El'in sahneye koyduğu oyun, zengin dekoru ve şarkılarıyla çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

Oyunda, seçimlerin ne kadar önemli olduğunu, verilen kararların nelere yol açabileceği konu ediliyor.

- "Harem" seyircisiyle buluşacak

Yaklaşık 19 yıldır yurt içi ve dışında birçok kez sahnelenen "Harem" balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Reji ve koreografisini devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler, dekor ve kostüm tasarımını tarih araştırmacısı Alexander Vasilliev'in yaptığı eser, Osmanlı usul müziği eşliğinde 25 Nisan'da Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlik boyunca tüm gösterilerin ücretsiz olacağını, vatandaşların ilgisini beklediklerini kaydetti.

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