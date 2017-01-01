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"TÜBİTAK'ın 2023 hedefi: 300 bin araştırmacı"

21 Nisan 2017 Cuma, 12:38

EDİRNE (AA) - TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, "2023 hedefleri açısından üniversitelerimiz ve bize düşen görev, araştırmacı sayısında 300 binlere ulaşmamız gerekiyor." dedi.

Arcaklıoğlu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi'nin senato salonunda düzenlenen "TÜBİTAK Yöneticileri Üniversitemizde" programında, TÜBİTAK'ın 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için adımlar attıklarını söyledi.

TÜBİTAK ve üniversitelerin hedeflerinin bu kapsamda önemli olduğunu belirten Arcaklıoğlu, "Bu konuda Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıladaki konumuna bakılıyor. Geçmiş yıllara göre bu oranımızda artış söz konusu. 2023 hedefleri açısından üniversitelerimiz ve bize düşen görev, araştırmacı sayısında 300 binlere ulaşmamız gerekiyor. Bunun özel sektör tarafı ve araştırmacı tarafı var. Burada da insan kaynağı ve araştırmacılarımızın yetiştirilmesi açısından üzerimize ciddi bir görev düşüyor." diye konuştu.

2023 hedefleri arasında proje başvuru konusunun da yer aldığını ifade eden Arcaklıoğlu, "Akademik Ar-Ge projeleri açısından bizim bu yıllarda aşağı yukarı 25 bin civarında proje başvurumuz olmalı ki bu hedeflere ulaşalım. Proje sayısında ciddi artış var. Bu bazen nicelik olarak artışla birlikte nitelik açısından bu gelişmeyi göremeyebiliyoruz ama sonuçta bu da bir tecrübedir. Proje başvuru sayımızda daha da artış olması gerekiyor." dedi.

Arcaklıoğlu, araştırma ve proje başvurularında ulusal düzeyde özgünlük beklediklerinin altını çizerek, gelişim açısından üniversite ve sanayi iş birliğini önemsediklerini kaydetti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise girişimcilik endeksi açısından üniversitenin iki yıl içerisinde ilk 50 içerisine girmeyi hedeflediğini söyledi. 2023 hedeflerinde de ilk 10 üniversite arasında yer almayı amaçladıklarını belirten Tabakoğlu, bu kapsamda çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini anlattı.

Programda, TÜBİTAK ARDEB Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da proje yazımında dikkat edilecek konulara ilişkin bilgi verdi.

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