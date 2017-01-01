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KAYSERİ (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nce (Türk Konseyi), üye ülkelerin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel zenginlikleri konusunda farkındalık yaratmak ve ortak bir turizm paketi oluşturmak amacıyla yürütülen "Modern İpek Yolu Tur Paketi" çalışmaları kapsamında, üye ülkelerden gazeteci, tur operatörü ve uzmanlardan oluşan bir grup Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanan 16 kişilik heyet, tarihi Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi'ndeki Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Heyet daha sonra Hunat Camisi, Vezir Hanı ve Kapalı Çarşı'yı gezecek. 21 Nisan-5 Mayıs ve 12-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tur kapsamında, Aksaray, İstanbul ve Nevşehir'de de gezi programı düzenlenecek.

Gazeteci ve tur operatörlerinin bu sayede, "Modern İpek Yolu Tur Paketi"nin tanıtımına katkı sağlamaları hedefleniyor.







