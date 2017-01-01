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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Fidye için kaçırıldığı iddia edilen İranlı iş adamı kurtarıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:43
Fidye için kaçırıldığı iddia edilen İranlı iş adamı kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, fidye için İstanbul'da kaçırıldığı ileri sürülen İranlı iş adamı kurtarıldı.

İddiaya göre, İran'ın Urmiye kentinde yaşayan iş adamı Z.M.N. ticari faaliyetlerde bulunmak için Türkiye'ye geldi.

İş adamı, İstanbul'da bulunduğu sırada, daha önceden tanıştığı kişiler tarafından 85 gün önce kaçırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu iş adamının Mardin'in Nusaybin ilçesinde alıkonulduğu tespit edildi.

Z.M.N, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince Gırnavaz Mahallesi Baraj Caddesindeki bir eve düzenlenen operasyonda kurtarıldı.

İş adamı, sağlık kontrolü için Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

- "Allah devletten ve polisten razı olsun"

Sağ olarak kurtarıldığı için polise teşekkür eden Z.M.N, fidye için kaçırıldığını ileri sürdü.

Z.M.N, "85 gün önce fidye için beni kaçırdılar. Zincire bağlayarak işkence yaptılar. Görüntümü çekip ailemi, 'parayı vermez, polise giderseniz oğlunuzu öldürürüz' diye tehdit ettiler. Allah devletten ve polisten razı olsun. Benim için çok zahmet çektiler, canımı kurtardılar." diye konuştu.


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