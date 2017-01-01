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AK Parti Genel Sekreteri Gül:

21 Nisan 2017 Cuma, 13:06

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına ilişkin, "CHP'nin, sandıktan çıkan millet iradesine saygı duyması gerekir. Millete saygı duymayan, millet adına siyaset yapamaz." dedi.

Gül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca Mutfak Sanatları Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'ın Türkiye'nin bayramı, milletin büyük bir zaferi olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Seçimden önce hükümet sistemini en güzel şekilde anlatmaya çalıştıklarını aktaran Gül, "Ancak kampanya sonunda 'hayır' oyu veren vatandaşlarımız da oldu. Bunun her zaman saygı ile karşılanması gereken bir durum olduğunu daha önce ifade etmiştik. 16 Nisan'da 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi güçlendirecek bir sistemdir. Bu sistemden tüm halkımız istifade edecektir. Refah artacak, ülkemiz gelişecek, Türkiye daha istikrarlı bir hale kavuşacaktır. 80 milyonunun kazandığı bir seçim vardır." diye konuştu.

Türkiye'de seçimlerin yargı denetimi altında hiçbir şaibe olmaksızın yapıldığına işaret eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Nisan, her partinin her sandıkta görevlisinin bulunduğu ve demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıldığı seçim olarak tarihe gerçekleşmiştir. İtirazlarla ilgili de YSK gerekli kararları vermiştir. Anayasamızın 79. maddesinde YSK kararları kesindir. Bu kararların aksine aleyhine hiçbir merciye başvurulamaz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye başvurulamaz. Bu anayasanın amir hükmüdür, emredici hükmüdür. Bu konuda demokrasi dışındaki açıklamaların da gerçekten yakışmadığını buradan açıkça ifade ediyorum. Türkiye'de asla bir kutuplaşma yok. Asla farklı kamplaşmalar yok. Ancak CHP, son günlerdeki tutumuyla Türkiye'yi kutuplaştırma, kamplaştırma diline çekmektedir. Bu dil Türkiye'nin demokrasisine zarar verir. Başta CHP'ye zarar verir."

- FETÖ ile mücadele

Gül, Bir gazetecinin "FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele hemen olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de FETÖ ve diğer örgütlerle mücadele bir devlet politikasıdır. Sonuna kadar kime dayanırsa, kime uzanırsa bu mücadelenin yapılacağı bir hukuki bir zemini söz konusudur. Bu hususta yargı bağımsızdır. Yargı, her türlü çalışmayı yapıyor. Görüyorsunuz, AK Parti'de görev yapmış isimler bile tutuklu olanlar var, gözaltına alınanlar var, soruşturma açılanlar var. Bu konuda asla kime uzanırsa uzansın AK Parti olarak bilakis, bu FETÖ ile irtibatı olan tüm unsurların siyasetten, ekonomiden, sosyolojiden temizlenmesi noktasında bir gayret söz konusudur. Bu hususta nereye uzanırsa uzansın, nerede olursa olsun bu konuda her türlü çalışma yapılacaktır. Özellikle 17-25 Aralık operasyonlarından sonra gerek AK Parti, gerek belediye başkanları, meclis üyeleri, ana merkez gereken hassasiyeti göstermiştir. FETÖ ile irtibatı anlaşılan hiçbir kişiyi listelerine koymamıştır. Diğer partiler, bu konuda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yalnız bırakırken, AK Parti gerekli hassasiyeti göstermiştir. Parti kongrelerinde yapmıştır. Elbette gözden kaçanlar varsa bunların da gereği yapılacaktır. Bunda hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit eden bu örgüte karşı en güçlü mücadeleyi AK Parti vermiştir, vermeye de devam edecektir."

Başka bir gazetecinin çözüm sürecinin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik sorusuna Gül, "Doğu ve Güneydoğu'da çok güzel bir tercih çıkmıştır. Bu demokrasimiz adına çok güzel bir mesajdır. Hükümetimizin, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele anlamında da bölgemizden güvenoyu aldığını anlamını taşımaktadır. Bölge halkı artık huzur istemektedir. Huzuru bozan terör örgütleriyle de mücadeleyi desteklemektedir. Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır, terörle mücadele etkin bir şekilde devam edecektir. Bu anlamda da referandumda verilen destekten dolayı halkımıza teşekkür ediyorum. Onları huzursuz eden, çocuklarını ellerinden alan terör örgütüyle mücadele devam edecektir. Çocuklarımızın ellerinde silahlar değil, çocuklarımızın ellerinde kitap olacaktır. Çocuklarımız dağlarda değil, okullarda olacaktır. Türkiye'nin birlik ve mücadelesini daha da güçlendireceğiz." cevabını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türk milletinin 16 Nisan'da demokrasisine sahip çıktığını vurgulayarak, "Halkımız seçime çok yüksek oradan katılım sağlamıştır, bu bizim açımızdan tüm dünyaya verdiğimiz çok güzel bir mesajdır. Halkımız sandığı özümsemiştir. Geleceğine sahip çıkmıştır. Bu anlamda bu konuda hassasiyet gösteren tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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