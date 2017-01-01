Polis ve üniversitelilerden çocuklara 23 Nisan hediyesi

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VAN (AA) - Van'da polis ve üniversite öğrencilerince düzenlenen etkinlikte 400 çocuk, daha önce hiç gitmedikleri sinemayla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik sayesinde, daha önce büyük bölümü sinemaya gitmemiş, Çaldıran Hafsa Hatun İlköğretim Okulu ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencisi 400 çocuk, kentteki bir alış veriş merkezindeki sinemada film izleme fırsatı yakaladı.

Sinemada "Şirinler" filmini izleyen bazı çocuklar oldukça heyecanlandı.

YYÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Emre Akduman, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve ekibiyle ortak yürüttükleri etkinlikte, çocukların yüzündeki mutluluğu görünce büyük sevinç duyduklarını söyledi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İrem Bayram ise etkinliğe destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu, çocukların sevincinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini ifade etti.

Okulun öğretmenlerinden Mehtap Püroğlan, Çaldıran ilçesinden gelen öğrencilerin büyük bölümünün ilk kez sinemayla tanıştığını dile getirerek, benzer etkinliklerin devam etmesini istedi.

Öğrenciler, polis ve üniversite öğrencisi büyükleri ile sinemada film izlemekten mutlu olduklarını ifade etti.