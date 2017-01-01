Uzman erbaşlar "Mavi bere" taktı

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ISPARTA (AA) - Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 41. dönem uzman erbaşlar yemin ederek mavi komando beresi taktı.

Dağ Komando Okulunda düzenlenen yemin törenine, Piyade Albay Selçuk Emirdağ ile askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar, Türk bayrağı ve sancağın önünde silah üzerine el basarak yemin etti.

Yeminin ardından asteğmenler, komando beresi taktı.

Piyade Albay Selçuk Emirdağ, törende yaptığı konuşmada, bugün yemin eden yiğitlerin zorlu bir eğitimden geçerek komando birliklerine katılacağını söyledi. Bu yemine yerde olanlar kadar göktekilerin de şahit olduğunu ifade eden Emirdağ, şöyle devam etti:

"Bizler komandoyuz. Yüzyıllardır Türk devletinin düşmanlarını titreten, korkutan akıncılarız, serdengeçtileriz. Sizinle saflarımız daha da güçlenecek. Unutmayın bizim için devlet kutsaldır. İnsanlar geçici, makamlar kalıcıdır. Ne dokundururuz ne de laf söyletiriz. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale'de, 1. Dünya Savaşı'nın diğer cephelerinde, İstiklal Harbi'nde verdiğimiz şehitlerin manevi omuzlarında yükseldiyse, bugüne kadar verdiğimiz ve vermeye devam ettiğimiz şehitlerin manevi omuzlarında da devletimiz yükselmeye devam edecektir. Bayrak ve silah üzerine ettiğiniz kutsal yemine yerdekiler ve göktekiler şahit olsun, yemininiz mübarek olsun."

Tören sonunda aileler, çocuklarıyla hasret giderdi.