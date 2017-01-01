Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 81 ilden gelen bin öğrencinin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla bin öğrencinin katıldığı gezi programında, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Domaniç, Bilecik, Söğüt ve Bursa'nın yanı sıra bir destana tanıklık eden Çanakkale gezilecek.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki kabrinin ziyaretiyle geziye başlayan öğrencilere, türbenin önünde Hayme Ana ve Osmanlı'nın Domaniç'te kuruluşu anlatıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Mehter Takımı ve Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Okçuluğu ekibi, bir gösteri sundu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri Domaniç'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kütahya'nın, Domaniç ile Osmanlı'nın kuruluşu ve Dumlupınar ile Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarına şahitlik yaptığını hatırlatarak, "Sizleri burada görmenin, bu tarihin, tarihin ruhunun hissedildiği bir alanda beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne güzel ki Kredi ve Yurtlar Kurumumuz sizlere bir ev sahipliği yaparak ailenizden emanet olarak aldığı sizleri tarih iklimi içerisinde bir geziye katmış ve aynı atmosferi birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Geziye katılan tarihçi yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik, Osmanlı İmparatorluğu'nu öğrencilere anlattı.

Domaniç'te Hayme Ana Türbesi'nde başlayan geziye katılan öğrenciler, Söğüt'ün ardından 22 Nisan'da Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'ya geçecek.

Burada Ulu Cami, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Bursa Yeşil Cami, Emir Sultan Camisi ile türbesi gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek öğrenciler, gezinin sonunda 23 Nisan'da Çanakkale'ye ulaşacak.

Öğrenciler, Çanakkale'de Şahindere ile Zığındere şehitlikleri, Çanakkale Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Yahya Çavuş Şehitliği ve Conk Bayırı'nı gezecek, Çanakkale zaferini ve şehitleri yad edecek.