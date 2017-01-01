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Adana 2. Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:03

ADANA (AA) - Adana 2. Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdal İnözü, Ziyapaşa Parkı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, dernek olarak öncelikli amaçlarının, somut olmayan kültürel miraslar kapsamında yer alan, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının korunması, yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Binlerce yıllık tarih içinde zengin mozaikle harmanlanarak, Anadolu'nun kültürel mirasını oluşturan geleneksel el sanatlarının çeşitli nedenlerle unutulmaya yüz tuttuğunu belirten İnözü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her şeye rağmen bu kültürel miraslarımız günümüze kadar kısmen de olsa yaşatılarak taşındı. Festivalde geleneksel el sanatları alanında faaliyet gösteren kurumlara bağlı 70 sanatçı, 40 farklı sanat dalında nadide eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor. İki gün boyunca devam edecek festivalde, sergilerin yanı sıra katılımcıların uygulamalı çalışmalara aktif olarak katılabilecekleri atölye çalışmalarına yer vereceğiz. Bu uygulamayla geleneksel el sanatlarına merak ve ilgi uyandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda her stantta pek çok kurum ve sanatçının katılımıyla farklı alanlarda zenginleştirilmiş atölye çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Atölye çalışmalarımız festival boyunca devam edecektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de popüler kültürün egemen olduğu bir dönemde, el sanatları sergisini canlı tutmanın büyük öneme sahip bulunduğunu dile getirdi.

Vali Yardımcısı Kadir Okatan ise el sanatlarının yaşatılması gereken en önemli değerler arasında yer aldığını kaydetti.

Yarın sona erecek festival kapsamında, deri el sanatları, karagöz tasvir yapımı, ebru, hat, antik saat ve mozaik yapımı, ahşap oyma, sedef kakma, baston, yöresel kıyafet, iğne oyası, kanaviçe, taş-batik-ahşap-ipek boyama, cam boncuk yapımı, kitre bebek, kil-seramik ve tespih yapımı, boynuz-kemik yontma ve minyatür taş yontma gibi el sanatı çalışmalarından örnekler sergileniyor.



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