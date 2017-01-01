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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Suriyeli çocukların 23 Nisan coşkusu

21 Nisan 2017 Cuma, 14:11

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde konteyner kentte kalan Suriyeli çocuklar, düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aileleriyle ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Nizip'e sığınan Suriyeli çocuklar, 23 Nisan'ı konteyner kentte kutladı.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kamp idaresi iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, Suriyeli çocukların şiir okumasıyla başladı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı dolduran Suriyeli çocuklar, koro halinde Türkçe ve Arapça şarkılar söyledi, ülkelerindeki durumu anlatan skeçler sahneledi.

Etkinlikleri izleyen aileler de Türk bayraklarını sallayarak, kutlamaya katıldı.

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