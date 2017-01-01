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Hakkari'de terör operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 14:15
Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda çok miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçlerinin, Şemdinli ilçesi Aktütün köyü Mehendi Vadisi bölgesinde PKK'lı teröristlere ait malzemeler bulunduğuna dair istihbarat üzerine operasyon başlattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Nisan günü Şemdinli ilçesi Aktütün köyü Mehendi Vadisi bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde 3 mağara tespit edilmiştir. Mağaralarda yapılan arama faaliyetinde varile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 8 kutu 12.7 mm doçka mühimmatı, 1 kutu 7.62 mm biksi mühimmatı, bir adet boş kalaşnikofa ait şarjör, 15 adet kalaşnikof mühimmatı, bir adet patlamamış el bombası, bir adet kanasa ait mühimmat, Mehendi Köprüsü istikametine döşenmiş muhtelif kablo, 2 uyku tulumu, bir battaniye, bir akü, 6 dolu benzin bidonu, 21 ayakkabı, 19 jeneratör, 10 yağmurluk ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, el yapımı düzenek, kablo ve el bombasının usulüne uygun imha edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.

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