Barınakta mahsur kalan yunuslardan ikisi öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağında mahsur kalan yunuslardan 2'si öldü.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta yolunu şaşıran ve balıkçı barınağına giren yaklaşık 10 yunus burada mahsur kaldı.

Yaklaşık bir haftadır barınak içinde yüzen ve vatandaşların ilgi odağı olan yunuslardan 2'si öldü.

Balıkçı barınağının çıkış kısmının sığ olmasından dolayı yunusların limanın içerisinde daireler çizerek çıkış yolu aradığı görüldü.

- Yardım talebi

Balıkçılardan Timur Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yunusun bir haftadır barınağın içinde yüzdüğünü söyledi.

Karadeniz'deki fırtına nedeniyle ve barınağın ağzının sığ olmasından dolayı yunusların çıkış yapamadığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir hafta önce yolunu şaşıran yunuslar barınağın içine girmişler. Bugün yunuslardan 2'si ölmüş ve karaya vurmuş. Yunuslar denize açılmak istiyor ama barınağın ağzı çok sığ olduğu için çıkış yapamıyorlar. Sürekli ağza gelip geri dönüyorlar. Yunusları bir şekilde Karadeniz'e çıkarmak gerekiyor. Çevrecilerden yardım bekliyoruz. Yoksa hepsi burada ölecekler."



