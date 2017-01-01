Rus turistlere "su takı" ile karşılama

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ANTALYA (AA) - Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan ilk kez direkt tarifeli sefer düzenlendi.

Rusya'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan Pobeda Havayollarına ait uçak, 188 yolcusuyla Alanya-Gazipaşa Havalimanına indi. İlk Rus uçağının gelişi dolayısıyla TAV Havalimanı İşletmeleri, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfınca karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanına iniş yapan Boeing 737/800 tipi uçak, geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılandı. Uçaktan inen Rus yolculara, karanfil, çilek, Rusça tanıtım materyalleri ve çeşitli hediyeler verildi. Pobeda Havayollarının Alanya-Gazipaşa Havalimanına haftada üç sefer yapacağı öğrenildi.

ALTİD Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon Rusya'dan gelen ilk uçak olmasının kendileri için için önemli olduğunu söyledi. Alanya ve Gazipaşa turizminin gelişimi için bu uçuşun önemli olduğunu vurgulayan Sili, "Bundan sonra devamının geleceğini biliyoruz. Pobeda ile başlayan geliş, akabinde Corel, Anex ve Pegas ile devam edecek. Bu havaalanı da hak ettiği seviyeye ulaşacak." dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya, Gazipaşa ve ülke için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Hem bölgemizde yaşayan yabancıların tarifeli seferlerle gidiş ve gelişlerine hem de turizme katkısı olacaktır." diye konuştu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, seferlerin başlamasının ilçeleri için bir dönüm noktası olacağını kaydederek, "Alanya, Gazipaşa ve Anamur'a hitap eden havaalanımız ile daha güzel günler bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.



TAV Havalimanı İşletmeleri Müdürü Cengiz Aşıklı, TAV olarak konuklara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pobeda Havayolları üst düzey yöneticisi (CEO) Andrey Kalmykov ise Rusya'dan kalkan uçağın tamamıyla dolu olduğuna dikkati çekti. Seferlerinin bundan sonra da Türkiye'den Moskova'ya gitmek isteyen Türk yolcular tarafından doldurulacağına inandığını dile getiren Kalmykov, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler." dedi.

Rus turistler daha sonra otobüslerle kalacakları otellere hareket etti.